Por que a Nigéria não consegue impedir sequestros em massa de alunos

Mais de dez anos após infame rapto de 300 alunas por terroristas do Boko Haram, gangues criminosas e radicais islâmicos continuam a executar sequestros em massa de alunos na Nigéria.Homens armados invadiram na última sexta-feira (21/11) a Escola Secundária Católica St. Mary em Agwara, uma cidade no leste da Nigéria . Os tiros disparados romperam o silêncio nos dormitórios onde os alunos ainda dormiam. Em seguida, os criminosos levaram os estudantes: 303 no total, e 12 professores. Este foi o segundo sequestro em massa no país africano em menos de uma semana. Quatro dias antes, cerca de duas dezenas de meninas foram levadas à força de uma escola no estado vizinho de Kebbi. Os sequestros em massa ocorreram após um alerta do presidente dos EUA, Donald Trump , sobre uma possível ação militar contra a Nigéria devido à alegada perseguição a cristãos no país. A Nigéria negou a acusação, mas enfrenta em suas regiões central e norte múltiplas crises de segurança. Terroristas estão sitiando comunidades, realizando sequestros e raptos em massa para obter resgate. Iniciativa ambiciosa De acordo com a consultoria SBM Intelligence, sediada em Lagos, o correspondente a 1,7 milhão de dólares (R$ 9,3 milhões) foram pagos a sequestradores entre julho de 2024 e junho de 2025. As escolas são alvos particularmente vulneráveis. Nos últimos 10 anos, gangues criminosas e radicais islâmicos sequestraram pelo menos 1.880 alunos em toda a Nigéria. Muitos foram libertados, mas alguns foram mortos. O país da África Ocidental ainda carrega as cicatrizes do sequestro de quase 300 meninas em Chibok, no nordeste do país, em 2014, por militantes do Boko Haram , num caso que ganhou repercussão mundial. Algumas delas, a maioria com idades entre 16 e 18 anos na época, ainda estão desaparecidas . O governo, então, lançou a Iniciativa Escola Segura (SSI) para proteger as escolas de ataques terroristas, principalmente aquelas em áreas de alto risco. Apesar da iniciativa, que custou inicialmente 30 milhões de dólares, a Nigéria ainda enfrenta dificuldades para conter sequestros em massa e proteger crianças nas escolas. Quinhentas escolas deveriam se beneficiar da primeira fase, com 30 selecionadas para o projeto piloto. O objetivo era fortificar as escolas com cercas de arame farpado, destacar guardas armados, oferecer treinamento e aconselhamento aos funcionários e desenvolver planos de segurança e sistemas de resposta rápida. Embora alguns sucessos do SSI tenham sido registrados, incluindo o fornecimento de salas de aula pré-fabricadas e materiais didáticos para crianças em campos de deslocados, o ímpeto logo diminuiu. Isso se deveu, em grande parte, a uma mudança de governo em 2015 , que muitos acreditam ter alterado as prioridades. "Era para ser o ponto de virada na forma como a Nigéria protege suas escolas", disse à DW Seliat Hamzah, defensora da educação inclusiva na Nigéria. A grande falha continua sendo a "implementação fraca e inconsistente", afirmou. "No papel, a estrutura abrange tudo: infraestrutura, segurança, preparação para emergências, engajamento comunitário, formação de professores e o sistema de alerta precoce. Mas em muitas escolas, especialmente em regiões de alto risco como o norte, muito pouco disso se concretizou." Implementação lenta A implementação da Iniciativa de Segurança Escolar (SSI) tem sido lenta. Há quatro anos, quando os sequestros em escolas atingiram um novo auge , particularmente na região noroeste, onde gangues criminosas atuam, as autoridades lançaram um plano nacional de financiamento de quatro anos para a SSI. Em 2021, uma avaliação oficial de aproximadamente 81 mil escolas constatou que muitas eram vulneráveis ​​a ataques. Até o momento, de acordo com o Centro Nacional de Coordenação de Resposta à Segurança Escolar, apenas 528 escolas do país estão cadastradas na SSI. "É bastante evidente, basta observar os sequestros generalizados que têm ocorrido recentemente em escolas por todo o país", disse Hassana Maina, diretor executivo da Asviol Support Initiative, uma organização da sociedade civil sediada em Abuja que monitora sequestros em escolas. "A lacuna é clara: as diretrizes existem, mas não há execução. A implementação é sempre irregular, o monitoramento é fraco e a maioria das intervenções são projetos pontuais." Analistas afirmam que a falta de coordenação entre as agências de segurança da Nigéria, juntamente com a escassez de financiamento, está prejudicando a iniciativa. Eles observam que a abordagem vertical da iniciativa impediu que muitas comunidades se apropriassem da Iniciativa de Segurança Escolar (SSI). "A dependência excessiva de operações de segurança sem a construção de proteções comunitárias ou sistemas de alerta precoce continua sendo um grande problema", disse Maina. "As escolas estão sempre inseridas em uma comunidade, então precisamos questionar quais são as ideias que temos sobre sistemas de alerta precoce, como as construímos e fortalecemos nas comunidades." Iniciativa ainda funciona? Para que a Iniciativa de Segurança Sustentável (SSI) atenda às expectativas, as autoridades precisam fortalecer as medidas de segurança nas comunidades rurais e reforçar a coordenação interinstitucional, afirmou Hamzah. "Os papéis da comunidade ainda são subutilizados, e os agressores continuam a explorar as mesmas vulnerabilidades antigas. Portanto, precisamos fortalecer nossa governança de segurança, melhorar a coordenação entre as agências e colocar as comunidades no centro do ecossistema de segurança." Confidence MacHarry, analista sênior da SBM Intelligence, disse à DW: "Não existe uma solução mágica para melhorar a segurança nas escolas e protegê-las a longo prazo." Ele alertou que focar apenas na proteção de infraestruturas críticas, como escolas, sem abordar as ameaças mais amplas que as comunidades rurais enfrentam, seria apenas uma gota do oceano. "Se quisermos melhorar a proteção e a segurança nas escolas em toda a Nigéria, precisamos adotar uma abordagem holística, porque quando grupos criminosos atacam comunidades, por mais forte que seja a segurança nas escolas, isso desestimula psicologicamente os pais de enviarem seus filhos para a escola." Autor: Abiodun Jamiu