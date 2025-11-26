Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petróleo sobe impulsionado por demanda nos EUA

Autor AFP
AFP
As cotações do petróleo subiram nesta quarta-feira (26), sustentadas pela demanda nos Estados Unidos, em um mercado atento às negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, uma situação em desenvolvimento que poderia aumentar a disponibilidade da commodity e pressionar os valores para baixo.

O preço do barril de tipo Brent para entrega em janeiro subiu 1,04% em Londres, a 63,13 dólares. Seu equivalente americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento no mesmo mês, avançou 1,21%, para 58,65 dólares.

"O mercado observa muito atentamente a evolução da situação a respeito do potencial acordo de paz entre Rússia e Ucrânia", explicou à AFP Phil Flynn, do The Price Futures Group.

O Kremlin confirmou nesta quarta a visita do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, a Moscou na próxima semana para discutir com o presidente russo Vladimir Putin caminhos para encerrar o conflito.

A capacidade de exportação da Rússia é determinante para o preço do petróleo, já que o país é o terceiro maior produtor do mundo atrás de Estados Unidos e Arábia Saudita.

"Um cessar-fogo poderia aumentar a oferta de petróleo no mercado", disse Flynn, o que exerceria uma pressão de baixa sobre os preços do petróleo.

As sanções contra o setor petrolífero russo, incluídas as de Washington contra Lukoil e Rosneft, duas gigantes dos hidrocarbonetos, poderiam ser levantadas.

À espera de "progressos" concretos no âmbito geopolítico, os preços foram impulsionados nesta quarta pelo relatório semanal da Agência de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA), disse Phil Flynn.

O dado sobre as reservas apresentou um aumento inesperado nos estoques comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos, o que, em teoria, poderia afetar negativamente os preços.

Mas, de acordo com Flynn, "a demanda segue sendo sólida". A quantidade de produtos derivados entregues ao mercado americano aumentou ligeiramente em comparação com a semana passada (+0,41%). Este aumento se deve principalmente à categoria "gasolina" (+2,32%).

eua rússia ucrânia

