Parlamento Europeu a favor de idade mínima de 16 anos para uso de redes sociais

O Parlamento Europeu propôs nesta quarta-feira (26) proibir o acesso livre de menores de 16 anos às redes sociais na União Europeia para combater "os riscos físicos e psicológicos" aos quais crianças e adolescentes estão expostos. Em um relatório não vinculativo adotado por ampla maioria em sessão plenária em Estrasburgo (leste da França), os eurodeputados pedem que "seja fixada em 16 anos a idade mínima harmonizada na UE para acessar redes sociais, plataformas de compartilhamento de vídeos e IA, permitindo ao mesmo tempo o acesso de jovens de 13 a 16 anos com consentimento parental".

Além disso, recomendam proibir as práticas mais viciantes e perigosas para menores, como o "pull to refresh", que consiste em deslizar o dedo para baixo na tela de um dispositivo para atualizar uma página, ou os sistemas de recompensas. Os sites que não respeitarem a regulamentação europeia também devem ser proibidos. Essa proposta de idade mínima, ou maioridade digital, aumenta a pressão sobre as plataformas, justamente quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, iniciou uma reflexão sobre a conveniência de estabelecer tal medida em toda a UE. Um painel de especialistas deve entregar a Von der Leyen, que é favorável a tais proibições, recomendações antes do final do ano.

Uma harmonização a nível europeu permitiria limitar a dispersão de normas nacionais e garantir uma proteção coerente dos menores. O texto também exige uma "ação urgente para responder aos desafios éticos e jurídicos colocados pelas ferramentas de IA generativa, incluindo os deepfakes, os chatbots de companhia, os agentes de IA e os aplicativos de nudez impulsionados por IA". Segundo os estudos citados no relatório, 97% dos jovens se conectam à internet todos os dias e 78% dos adolescentes de 13 a 17 anos consultam seus dispositivos pelo menos uma vez por hora.