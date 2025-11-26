Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Número de mortes por inundações na Tailândia sobe para 33

Autor AFP
O número de mortes provocadas pelas inundações que atingiram o sul da Tailândia na última semana subiu para 33, informou o governo do país nesta quarta-feira (26).

"As autoridades confirmam que 33 pessoas faleceram em sete províncias, por causas que incluem enchentes, descargas elétricas e afogamento", declarou o porta-voz do governo, Siripong Angkasakulkiat.

"Esperamos que o nível da água diminua no sul", acrescentou. 

O país asiático declarou estado de emergência na terça-feira na província de Songkhla (sul), onde as chuvas torrenciais inundaram o centro turístico de Hat Yai e outras áreas.

Mais de 1.200 pessoas abandonaram suas casas em Songkhla desde quinta-feira da semana passada, segundo o governo provincial.

A Tailândia registra chuvas intensas de junho a setembro, mas os cientistas afirmam que as mudanças climáticas causadas pelo ser humano intensificam as condições meteorológicas extremas.

