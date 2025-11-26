Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasa confirma colaboração na missão do rover europeu Rosalind Franklin

Nasa confirma colaboração na missão do rover europeu Rosalind Franklin

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Nasa confirmou que contribuirá para o rover marciano europeu Rosalind Franklin, cujo lançamento está previsto para 2028 após repetidos atrasos, informou nesta quarta-feira (26) a Agência Espacial Europeia (ESA).

O rover aspira a ser o primeiro no planeta Marte capaz de perfurar até dois metros abaixo da superfície para buscar indícios de vida.

No entanto, a missão depende de vários elementos fornecidos pela Nasa, agência que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, submeteu a fortes cortes orçamentários desde seu retorno à Casa Branca em janeiro.

O diretor-geral da ESA, Josef Aschbacher, afirmou ter recebido "uma carta da administração da Nasa confirmando a colaboração" da agência americana na missão.

"É uma boa notícia", disse Aschbacher à margem da reunião do conselho ministerial da ESA que ocorre esta semana na cidade alemã de Bremen.

A missão estava originalmente prevista para ser lançada em 2020, mas sofreu diversos contratempos.

Em 2022, foi suspensa depois que a ESA encerrou sua cooperação com a Rússia, principal parceira do projeto, após a invasão da Ucrânia por Moscou. A ESA recorreu então aos Estados Unidos em busca de ajuda.

Aschbacher explicou que a Nasa contribuirá com três elementos da missão: o lançador, a unidade de aquecimento por radioisótopos e o motor de frenagem.

O motor de frenagem já havia sido confirmado há algum tempo, mas os outros dois componentes representam um alívio para a ESA.

Além disso, a Nasa fornecerá "um instrumento para analisar vestígios de possível vida em Marte", acrescentou Aschbacher.

O rover, que leva o nome da cientista britânica Rosalind Franklin, está previsto para descer na superfície marciana em 2030.

fbr/dl/cw/mab/mb/ic/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar