Morre estilista Pam Hogg, cuja moda 'punk rock' vestiu Rihanna e Lady Gaga

A designer de moda escocesa Pam Hogg, cujas criações de estilo "punk rock" foram usadas por estrelas como Rihanna, Beyoncé e Lady Gaga, faleceu, anunciou sua família nesta quarta-feira (26) nas redes sociais. "O espírito criativo de Pamela e sua obra comoveram muitas pessoas, e ela deixa um magnífico legado que seguirá inspirando, alegrando e incentivando a viver além dos limites das convenções", escreveram seus entes queridos.

Sem revelar a causa da morte, os familiares agradeceram ao pessoal de um centro de cuidados a leste de Londres, onde ela esteve rodeada de "queridos amigos e familiares" em seus últimos dias. Tampouco revelaram sua idade, sobre a qual a estilista sempre manteve mistério. O jornal britânico The Guardian estima que Hogg tinha 66 anos. Muitas celebridades prestaram homenagem à estilista nas redes sociales, como as atrizes Rose McGowan e Patricia Arquette, que a descreveram como um "diamante interestelar", bem como a banda de rock Blondie e a também estilista Roksanda Ilinčić, que exaltou "sua luz e seu espírito incrível". Nascida em Paisley, uma cidade escocesa conhecida por sua tradição têxtil, a designer estudou na Escola de Belas Artes de Glasgow e, depois, no Royal College of Art de Londres. Apresentou sua primeira coleção em 1981.