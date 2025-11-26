Kallas diz que não há sinais de que Rússia esteja pronta para cessar-fogo e cita concessões

A chefe de Relações Exteriores e Segurança da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 26, que, por enquanto, não há sinais de que a Rússia esteja preparada para um cessar-fogo com a Ucrânia. Segundo ela, qualquer acordo de paz no Leste Europeu deve incluir concessões do lado de Moscou, além de garantir que as agressões sejam realmente encerradas.

"A Rússia não está reduzindo seu aparato militar, mas sim o intensificando. Ainda precisamos passar de uma situação em que a Rússia finge negociar para uma situação em que ela realmente precise negociar", ponderou ela.