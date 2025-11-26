Incêndio atinge conjunto residencial de 2 mil apartamentos em Hong Kong

Um incêndio se alastrou por sete prédios residenciais de um complexo habitacional em Hong Kong, matando 13 pessoas e deixando outras ainda presas nos escombros, informou o Corpo de Bombeiros da cidade nesta quarta-feira, 26. Nove pessoas foram declaradas mortas no local e outras quatro, que foram levadas para o hospital, tiveram suas mortes confirmadas posteriormente, disseram as autoridades aos repórteres. Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas e cerca de 700 foram encaminhadas para abrigos temporários.

O incêndio lançou uma coluna de chamas e fumaça densa enquanto se alastrava rapidamente pelos andaimes de bambu e pelas telas de proteção instaladas ao redor do conjunto habitacional no distrito de Tai Po, nos Novos Territórios. Os registros indicam que o conjunto habitacional era composto por oito blocos com quase 2 mil apartamentos, abrigando cerca de 4.800 pessoas. Imagens do local mostraram vários prédios próximos uns dos outros em chamas, com chamas intensas e fumaça saindo de muitas janelas dos apartamentos ao cair da noite. As autoridades informaram que centenas de bombeiros, policiais e paramédicos foram mobilizados, e o vídeo mostrou bombeiros lançando água contra as chamas intensas do alto de caminhões com escadas. O incêndio começou no meio da tarde (pelo horário local) e, após o anoitecer, as autoridades o elevaram para o nível 5 de alerta, o nível mais alto de gravidade, informou o Corpo de Bombeiros. O fogo ainda estava ativo durante a noite e as autoridades disseram que as condições continuavam muito difíceis para os bombeiros. "Os destroços e os andaimes dos prédios afetados estão desabando", disse Derek Armstrong Chan, diretor adjunto do Corpo de Bombeiros (Operações). "A temperatura dentro dos prédios em questão está muito alta. É difícil para nós entrarmos nos prédios e subirmos para realizar o combate ao incêndio e as operações de resgate."

A causa do incêndio ainda não foi determinada. As autoridades informaram que o fogo começou no andaime externo de um dos prédios e se alastrou para o interior do edifício e para os quarteirões vizinhos, provavelmente devido aos fortes ventos. O departamento de bombeiros disse ter recebido "inúmeras" ligações solicitando assistência e que alguns moradores permaneciam presos nos escombros até a noite de quarta-feira, pelo horário local. Os bombeiros mobilizaram 128 caminhões de bombeiros e 57 ambulâncias para o local. Entre os mortos, estava um bombeiro, e outro estava sendo tratado por exaustão devido ao calor, disse o diretor do Departamento de Bombeiros, Andy Yeung, a repórteres.

Lo Hiu-fung, membro do Conselho Distrital de Taipo, disse à emissora local TVB na manhã desta quarta-feira que a maioria dos moradores presos no incêndio eram idosos. Autoridades distritais em Tai Po abriram abrigos temporários para as pessoas que ficaram desabrigadas pelo incêndio. "Desisti de pensar na minha propriedade", disse à TVB um morador que se identificou apenas pelo sobrenome, Wu. "Ver tudo queimar daquele jeito foi realmente frustrante." Tai Po é uma área suburbana nos Novos Territórios, na parte norte de Hong Kong e perto da fronteira com a cidade de Shenzhen, na China continental.