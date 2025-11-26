Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governador americano retifica informação sobre morte de 2 guardas nacionais

Autor AFP
O governador da Virgínia Ocidental, que havia anunciado a morte de dois efetivos da Guarda Nacional dos Estados Unidos baleados em Washington, afirmou pouco depois que não tinha certeza sobre o falecimento dos militares.

"Agora estamos recebendo informações contraditórias sobre a condição de nossos dois membros da Guarda [Nacional] e vamos oferecer atualizações [da informação] mais adiante", disse Patrick Morrisey na rede social X.

O governador havia anunciado anteriormente que os guardas nacionais -- mobilizados em Washington, mas baseados em seu estado -- tinham falecido.

"É com grande pesar que confirmo que os dois integrantes da Guarda Nacional da Virgínia Ocidental que foram baleados mais cedo em Washington morreram devido ao ferimentos", escreveu ele na rede X.

"Estes homens corajosos da Virgínia Ocidental perderam suas vidas servindo a seu país", acrescentou.

Donald Trump, cuja política de enviar tropas armadas para apoiar a luta contra o crime em cidades governadas por democratas é amplamente criticada, disse em uma nota que os dois soldados estavam "feridos com gravidade".

