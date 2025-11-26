França: audiência sobre pedido de suspensão da Shein é adiada para 5 de dezembro

A audiência sobre o pedido do governo francês para que a plataforma online chinesa Shein seja suspensa na França por três meses, devido à venda de bonecas sexuais com aparência infantil e armas proibidas, foi adiada para 5 de dezembro, informou um tribunal de Paris nesta quarta-feira, 26.

A Shein já desativou seu marketplace, com produtos de terceiros, em território francês desde o dia 5 de novembro, mas a parte de seu site que oferece a linha de roupas própria ainda está acessível.