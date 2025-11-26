Fortes chuvas e alagamentos intensificam situação crítica em Gaza

Moradores relatam que todas as tendas foram destruídas e colchões ficaram completamente encharcados. Organizações humanitárias temem que os meses chuvosos de inverno piorem a situação, enquanto a escassez de suprimentos humanitários, como alimentos e medicações, continua. Elas lutam para diminuir os impactos das inundações e restaurar a infraestrutura devastada pela luta armada.

Inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem Gaza intensificam a situação crítica dos moradores da região. Nesta terça-feira, 26, crianças e adultos ainda tentavam salvar os poucos pertences que lhes restaram após dois anos de guerra no meio da água barrenta. Palestinos deslocados ficaram com água até os tornozelos e culpavam Israel e o Hamas pelo sofrimento que persiste apesar do cessar-fogo.

Quase todos os mais de 2 milhões de habitantes de Gaza foram forçados a sair das próprias residências durante a guerra. A maioria vive em tendas ou abrigos, alguns construídos sobre casas destruídas, sem água e sem rede de esgotamento sanitário. Para usar o banheiro, dependem de fossas sépticas cavadas perto das tendas, que transbordam durante as fortes chuvas.

A Organização das Nações Unidas afirma que organizações de ajuda humanitária que atuam em Gaza começaram a se preparar para o inverno em outubro, quando o cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor, transportando suprimentos como tendas de inverno para a região.

Mas os esforços foram prejudicados pela lentidão na entrada da ajuda. As entregas permanecem "severamente restritas pelas autoridades israelenses em relação à entrada de suprimentos para abrigo", diz a ONU.

O órgão de defesa israelense responsável pela entrada de ajuda diz trabalhar para trazer mais suprimentos de inverno, mas não se pronunciou sobre o assunto na terça. Apesar disso, os grupos de ajuda conseguiram distribuir mais de 3,6 mil tendas, 129 mil lonas e 87 mil cobertores no início deste mês, informou o escritório da ONU. (Com informações da Associated Press)