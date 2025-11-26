Forças de Defesa de Israel anunciam operação 'ampla' na Cisjordânia e na Faixa de Gaza

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) divulgaram uma série de comunicados nesta quarta-feira, 26, relatando operações na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Em nota conjunta com o serviço de inteligência ISA, as forças israelenses afirmaram que lançaram, durante a madrugada, "uma ampla operação antiterrorista na área do norte da Samaria". Ainda segundo o comunicado, "as forças não permitirão que o terrorismo crie raízes na região e estão agindo proativamente para impedi-lo".

Na Faixa de Gaza, as IDF relataram que continuam a operar na área de Rafah Oriental. De acordo com o comunicado, enviado pelo Telegram, postos de observação identificaram seis militantes que "provavelmente emergiram da infraestrutura terrorista subterrânea".