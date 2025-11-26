Dois efetivos da Guarda Nacional são atacados a tiros perto da Casa Branca
Dois integrantes da Guarda Nacional foram atacados a tiros em Washington, perto da Casa Branca, anunciou a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, um incidente descrito pelo governo como uma "situação trágica".
"Peço a vocês que rezem comigo pelos guardas nacionais baleados há pouco em Washington", escreveu Noem, sem detalhar o estado das duas vítimas.
A porta-voz do governo, Karoline Leavitt, assinalou, por sua vez, que "a Casa Branca foi informada sobre essa situação trágica e o presidente [Donald Trump] mantém-se a par". Um suspeito foi preso, segundo a polícia.
