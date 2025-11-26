Ator americano Kevin Spacey enfrentará novo julgamento no Reino Unido

O ator americano Kevin Spacey enfrentará um novo processo judicial no Reino Unido em 2026, um julgamento civil por acusações de agressão sexual, três anos após ter sido absolvido em um litígio penal, informou um tribunal nesta quarta-feira (26). O ator de 66 anos foi processado no Tribunal Superior de Londres por três homens devido a acusações relacionadas a supostos incidentes durante seu trabalho no teatro britânico Old Vic.

O vencedor do Oscar de Melhor Ator por "Beleza Americana" não compareceu à audiência, que ocorre após sua absolvição das acusações de agressão sexual apresentadas contra ele por quatro homens em 2023, na capital britânica. Dois dos demandantes deste novo julgamento fizeram parte do processo anterior. Spacey sempre negou as acusações contra ele, mas sua carreira foi marcada pelas denúncias, algumas durante o movimento #MeToo. Em 2022, ele foi declarado inocente por um tribunal em Nova York, em um caso civil.

Segundo documentos judiciais, estas três novas queixas estão relacionadas a "supostas agressões sexuais por parte do acusado [Spacey] a homens mais jovens com os quais entrou em contato enquanto trabalhava no teatro Old Vic, dois deles jovens atores". Os fatos denunciados teriam ocorrido entre 2004 e 2015. Um dos demandantes, o ator Ruari Cannon, que não integrou o processo de 2023, também processou o teatro. Este intérprete renunciou ao seu direito de permanecer anônimo, mas os outros dois demandantes preferiram não ser identificados.