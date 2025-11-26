Atlético de Madrid vence Inter de Milão (2-1) com gol nos acréscimos

Giménez marcou nos acréscimos (90'+3) após um escanteio e garantiu assim os três pontos, para a alegria da torcida no Estádio Metropolitano, na capital espanhola.

Um gol de cabeça do uruguaio José Giménez nos últimos instantes deu ao Atlético de Madrid uma vitória em casa por 2 a 1 sobre a Inter de Milão nesta quarta-feira (26), pela 5ª rodada da Liga dos Campeões, encerrando a invencibilidade dos italianos.

Seu companheiro argentino Julián Álvarez havia aberto o placar aos nove minutos de jogo, e o atacante polonês Piotr Zielinski empatou para os visitantes no início do segundo tempo (54').

A Inter, que havia vencido seus quatro primeiros jogos, agora permanece com 12 pontos, caindo para a quarta colocação, três pontos atrás do líder Arsenal (15).

Graças a este triunfo, o Atlético de Madrid agora soma 9 pontos (três vitórias e duas derrotas) e sobe para a décima segunda posição.

Mas, acima de tudo, mostra finalmente a competitividade da equipe no torneio, já que suas vitórias anteriores na Liga dos Campeões haviam sido contra Eintracht Frankfurt e Union Saint-Gilloise, enquanto havia perdido as duas partidas contra os times mais renomados (Liverpool e Arsenal).