Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal quebra invencibilidade do Bayern (3-1) e se isola na liderança da Champions

Arsenal quebra invencibilidade do Bayern (3-1) e se isola na liderança da Champions

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

No jogo mais atrativo da 5ª rodada da Liga dos Campeões, entre duas das três equipes que permaneciam invictas, o Arsenal bateu o Bayern de Munique por 3 a 1 nesta quarta-feira (26), em Londres, e impôs a primeira derrota na temporada aos alemães.

Com esta vitória, e a derrota da Inter de Milão para o Atlético de Madrid, os 'Gunners' ficam na liderança isolada da Champions com 15 pontos.

O Bayern sabia que uma das principais armas do time inglês era a bola parada, mas quando os homens de Mikel Arteta executam o plano de maneira cirúrgica é quase impossível de defender.

Em cobrança de escanteio na primeira trave de Bukayo Saka, até cinco jogadores do Arsenal entraram na pequena área bávara, dificultando a saída do goleiro Manuel Neuer, que não alcançou a bola e o holandês Jurrien Timber cabeceou para abrir o placar (22').

Mas o Bayern não se rendeu e bastou uma jogada para empatar a partida: um passe longo de Joshua Kimmich para a direita encontrou Serge Gnabry, que mandou a bola para o meio da área e o jovem Lennart Karl fuzilou David Raya (32').

Foi o segundo gol na Champions do meio-campista de 17 anos, que já havia marcado contra o Brugge e é uma das grandes promessas do clube bávaro.

Outra das características do Arsenal é a pressão asfixiante sobre o adversário, e o segundo gol nasceu de uma recuperação de bola de Declan Rice, que rapidamente iniciou um contra-ataque que terminou com o cruzamento de Riccardo Calafiori e a finalização de Noni Madueke (70').

A superioridade dos ingleses no segundo tempo se confirmou sete minutos depois, com o 3 a 1 anotado pelo brasileiro Gabriel Martinelli, que também havia saído do banco.

mcd/ag/cb/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar