Alba quer se aposentar do futebol com Inter Miami campeão da MLS

O lateral-esquerdo espanhol Jordi Alba se mostrou confiante nesta quarta-feira (26) no potencial do Inter Miami para conquistar o título da MLS nesta temporada, que será a sua última como jogador profissional. O clube da Flórida vai receber o New York City FC no sábado, na final da Conferência Leste. Se vencer, enfrentará no dia 6 de dezembro o vencedor da Conferência Oeste: San Diego FC (do mexicano Hirving "Chucky" Lozano) ou Vancouver Whitecaps (do alemão Thomas Müller).

"Será uma final muito difícil. Jogaremos em casa, com a nossa torcida, e nesse sentido, estou tranquilo", disse o lateral em entrevista coletiva. "Estou confiante de que tudo correrá bem e acho que temos muitas chances este ano", acrescentou. O Inter Miami chegará à sua primeira final de conferência com Lionel Messi em grande forma, tendo marcado seis gols e dado seis assistências em quatro jogos dos playoffs. Caso perca para o New York City FC, o time da Flórida vai se despedir de duas de suas maiores estrelas, Alba e Sergio Busquets, que vão pendurar as chuteiras no fim desta temporada.

"Você sempre entra em campo com a incerteza sobre se será seu último jogo. Espero que seja no dia 6 de dezembro e que possamos vencer. Desde pequeno, sei o que é preciso para estar aqui e sempre tentei aproveitar ao máximo e dar tudo de mim", afirmou o lateral. "Tenho 100% de certeza" sobre a decisão pela aposentadoria, comentou o defensor de 36 anos. "Me dá uma certa tristeza porque é o que tenho feito a vida toda. Vejo que poderia ter continuado por mais alguns anos, mas é uma decisão que venho pensando e estou ansioso para terminar esses dois últimos jogos da melhor maneira possível."

Alba, por outro lado, destacou como o atacante uruguaio Luis Suárez, que ainda não acertou a renovação de seu contrato com a Inter, lidou com a situação de ser reserva na semifinal da conferência, na qual o Inter goleou o Cincinnati por 4 a 0. Suárez, de 38 anos, apelidado de "El Pistolero", cedeu sua vaga de titular a pedido de Javier Mascherano para o promissor atacante argentino Mateo Silvetti, que se entrosou perfeitamente com Messi. O astro uruguaio aceitou seu papel de reserva incentivando e dando instruções do banco até entrar em campo aos 76 minutos.