Wall Street fecha em alta

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira (25), com os investidores confiantes em um novo corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro.

O Dow Jones subiu 1,43%, o Nasdaq avançou 0,67% e o índice S&P 500 fechou em alta de 0,91%.

Os indicadores econômicos do dia "ajudaram a reforçar as expectativas de um corte de juros" do Fed, disse à AFP Angelo Kourkafas, da Edward Jones.

Uma política de flexibilização monetária tende a favorecer o crescimento econômico e aumentar as perspectivas de lucros empresariais, o que deixa o mercado otimista.

Segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor subiu 0,3% em setembro em relação ao mês anterior. Já as vendas no varejo tiveram uma alta mensal em setembro de 0,2%, um ritmo mais lento do que em agosto e levemente abaixo do consenso do mercado.

Esses números, divulgados com atraso devido ao impasse orçamentário nos Estados Unidos, estão "um pouco desatualizados", segundo Kourkafas, mas se somam a declarações de vários membros do Federal Reserve, que defenderam uma manutenção da política de flexibilização monetária.

