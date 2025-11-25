Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo desaceleram nos EUA devido aos preços mais altos

Vendas no varejo desaceleram nos EUA devido aos preços mais altos

As vendas no varejo cresceram em um ritmo mais lento do que o esperado em setembro nos Estados Unidos, segundo dados do governo divulgados nesta terça-feira (25), com consumidores cada vez mais preocupados com os preços. 

A alta foi de 0,2% em relação ao mês anterior, informou o Departamento de Comércio, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas e inferior ao aumento mensal de 0,6% registrado em agosto. 

Um informe separado do Departamento de Trabalho mostrou que os preços ao produtor — um índice da inflação — aumentaram em linha com as expectativas, 0,3% em setembro em relação a agosto. Esse aumento foi impulsionado por um salto de 0,9% no preço dos bens, um dado que reflete custos mais altos para as empresas. 

À medida que as tarifas do presidente Donald Trump impactam na economia, todas as atenções estão voltadas para como os consumidores, um motor-chave para a maior potência mundial, respondem às pressões sobre os preços. 

Algumas empresas relataram uma elevação de seus custos devido às novas tarifas de Trump. O líder americano ampliou recentemente isenções a vários produtos agrícolas enquanto o custo de vida pesa sobre os eleitores americanos. 

Ambos os relatórios divulgados nesta terça-feira foram atrasados devido à paralisação recorde do governo federal entre outubro e meados de novembro, que interrompeu a publicação de vários dados econômicos, da inflação ao emprego. 

Nesta terça-feira, os números do Departamento de Comércio mostraram que as vendas no varejo em setembro aumentaram 4,3% em relação ao ano anterior. 

As vendas em concessionárias de veículos e peças caíram em setembro, enquanto as de lojas de alimentos e bebidas também diminuíram.

