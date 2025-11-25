Trump insulta prefeito e governador e diz que pode "transformar Chicago em uma cidade segura"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pode deixar a cidade de Chicago "segura" em quatro semanas ao falar da atuação da Guarda Nacional no país. O comentário é mais um capítulo da disputa entre Trump e os dirigentes municipais e estaduais sobre o envio das tropas ao Estado de Illinois.

Durante a cerimônia de perdão aos perus - tradição que antecede o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos - o presidente norte-americano disse que o prefeito de Chicago tem um "QI baixo" e é "incompetente", além de dizer que o governador é um "gordo desleixado".