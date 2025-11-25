Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia lança onda de ataques contra Kiev apesar de esforços de paz dos EUA

Rússia lança onda de ataques contra Kiev apesar de esforços de paz dos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana nas primeiras horas desta terça-feira, 25, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética, segundo autoridades locais e vídeos publicados no Telegram.

Um incêndio tomou vários andares de um prédio em Dniprovskyi. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou o chefe da administração da cidade de Kiev, Tymor Tkachenko.

O Ministério da Energia da Ucrânia confirmou que infraestrutura energética foi atingida, sem detalhar o tipo ou a extensão dos danos.

O ataque russo ocorreu após negociações realizadas no domingo, em Genebra, entre representantes dos Estados Unidos e da Ucrânia sobre um plano de paz mediado por Washington e Moscou. (Fonte: Associated Press)

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar