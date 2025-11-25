Rússia lança onda de ataques contra Kiev apesar de esforços de paz dos EUA

A Rússia lançou uma série de ataques contra a capital ucraniana nas primeiras horas desta terça-feira, 25, atingindo prédios residenciais e infraestrutura energética, segundo autoridades locais e vídeos publicados no Telegram.

Um incêndio tomou vários andares de um prédio em Dniprovskyi. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou o chefe da administração da cidade de Kiev, Tymor Tkachenko.