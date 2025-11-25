Romênia e Moldávia denunciam incursões de drones após bombardeios russos contra a Ucrânia

Segundo o Ministério da Defesa da Romênia, o primeiro drone "atravessou o espaço aéreo nacional" procedente de Vylkove, na Ucrânia, até a área de Chilia Veche, no condado de Tulcea, no leste do país.

Romênia e Moldávia denunciaram nesta terça-feira (25) incursões de drones em seu espaço aéreo, após uma nova onda de ataques aéreos russos na vizinha Ucrânia.

"Dois aviões alemães Eurofighter Typhoon decolaram da Base Aérea Mihail Kogalniceanu para monitorar a situação", acrescentou o ministério.

Posteriormente, dois aviões F16 detectaram uma segunda incursão de drones na região de Galati.

Na Moldávia, a aldeia de Cuhurestii de Jos, no distrito de Floresti, foi evacuada depois que fragmentos de drones caíram sobre uma casa.

"A unidade técnica de explosivos da polícia está a caminho do local. As pessoas foram retiradas e a área isolada", indicou a polícia.