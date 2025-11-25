Presidente da Comissão Europeia vê progressos sólidos para paz duradoura na Ucrânia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 25, que observou nos últimos dias e horas "progressos sólidos e encorajadores" para uma paz duradoura na Ucrânia. Segundo ela, os parceiros da Coalizão dos Dispostos se reuniram nesta terça-feira para discutir as negociações em andamento rumo a um acordo na região. Ela também agradeceu a presença do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante a ligação.

"Precisamos de uma forte cooperação transatlântica. Porque ela traz resultados. Considere o impacto significativo de nossas ondas coordenadas e sucessivas de sanções contra a economia russa. Estão reduzindo os recursos que a Rússia tem para travar sua guerra de agressão", escreveu von der Leyen na rede X.