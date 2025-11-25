Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente da Comissão Europeia vê progressos sólidos para paz duradoura na Ucrânia

Autor Agência Estado
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta terça-feira, 25, que observou nos últimos dias e horas "progressos sólidos e encorajadores" para uma paz duradoura na Ucrânia. Segundo ela, os parceiros da Coalizão dos Dispostos se reuniram nesta terça-feira para discutir as negociações em andamento rumo a um acordo na região. Ela também agradeceu a presença do Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, durante a ligação.

"Precisamos de uma forte cooperação transatlântica. Porque ela traz resultados. Considere o impacto significativo de nossas ondas coordenadas e sucessivas de sanções contra a economia russa. Estão reduzindo os recursos que a Rússia tem para travar sua guerra de agressão", escreveu von der Leyen na rede X.

A presidente da Comissão disse ainda que "a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa", citando os ataques de Moscou nesta madrugada contra Kiev, com mísseis e drones chegando a violar o espaço aéreo da Moldávia e da Romênia.

"Os interesses da Ucrânia são os nossos interesses. Eles são inseparáveis. É por isso que continuaremos a apoiar firmemente a Ucrânia nas negociações futuras. Um ponto central é a questão do financiamento da Ucrânia, incluindo a utilização dos ativos soberanos russos imobilizados", acrescentou ela na postagem.

