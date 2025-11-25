Peru reforça controles por chegada de torcedores brasileiros para final da Libertadores

O Peru reforçou seus controles migratórios diante da chegada de milhares de torcedores brasileiros de Flamengo e Palmeiras para a final da Copa Libertadores 2025, que acontece no sábado em Lima, informou nesta terça-feira (25) a Superintendência Nacional de Migrações. Estima-se que 50 mil torcedores de ambas as equipes saiam do Brasil por via aérea e terrestre para acompanhar suas equipes no estádio Monumental, com capacidade para 80 mil espectadores, segundo as autoridades.

As medidas permitirão "atender de forma segura o fluxo migratório dos torcedores brasileiros que chegarão ao país via 100 voos charter" e "voos comerciais pelo Aeroporto Internacional Jorge Chávez", que atende à capital peruana, indicou a Superintendência Nacional de Migrações. O superintendente Armando García manteve nesta terça uma reunião de coordenação com dirigentes de Flamengo e Palmeiras na embaixada do Brasil em Lima. Desde 2019, Flamengo e Palmeiras têm rivalizado no futebol brasileiro, com dois títulos nacionais para cada. Os dois também têm sido protagonistas na Libertadores, ambos também com dois troféus, chegando inclusive a disputar uma final em 2021, vencida pelo clube paulista na prorrogação, por 2 a 1, no estádio Centenário de Montevidéu. Agora, o vencedor se tornará o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. O Independiente, da Argentina, é o maior vencedor da competição com sete títulos, o último em 1984.