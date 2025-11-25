Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papamóvel de Francisco está pronto para ser utilizado como clínica para crianças de Gaza

Autor Robin MILLARD
O papamóvel utilizado pelo papa Francisco durante sua visita a Belém em 2014 foi apresentado nesta terça-feira (25) após ser adaptado como uma clínica itinerante para as crianças de Gaza.

Foi apresentado em Belém, na Cisjordânia ocupada por Israel, muito próximo à Basílica da Natividade e à Praça da Manjedoura, onde já estão sendo realizados os preparativos para o Natal.

"O Veículo da Esperança está pronto para sua nova missão", declarou em uma coletiva de imprensa o cardeal Anders Arborelius, bispo de Estocolmo, após abençoar o antigo papamóvel.

"Queremos que todas as crianças que atendermos se sintam vistas, ouvidas e protegidas. Os direitos e o bem-estar das crianças são prioridade", indicou.

"Este veículo é um testemunho: o mundo não esqueceu as crianças de Gaza. Não é apenas um veículo: é uma mensagem de compaixão, dignidade e esperança", acrescentou.

O papamóvel, que contará com uma equipe médica, está destinado a realizar triagens e está equipado para realizar exames, diagnósticos e tratamentos, incluindo vacinas, suturas e testes de infecções.

A clínica deverá ser capaz de realizar até 200 consultas por dia. As crianças se sentarão na cadeira do pontífice enquanto são atendidas.

- O último desejo do papa -

Em maio de 2014, Francisco visitou Amã, Belém e Jerusalém, em sua segunda viagem internacional como pontífice. O papamóvel foi utilizado durante seu percurso por Belém, durante o qual cumprimentou a multidão reunida na Praça da Manjedoura.

O Mitsubishi readaptado, um presente do presidente palestino, Mahmud Abbas, foi posteriormente entregue aos frades franciscanos.

O papa Francisco faleceu em 21 de abril aos 88 anos, e seu último desejo para as crianças da Faixa de Gaza foi que o papamóvel fosse transformado em uma unidade médica móvel, informou em maio o portal oficial Vatican News.

O veículo foi transformado pela Cáritas, a organização católica de ajuda humanitária. Com um custo de 15 mil dólares (80.752 reais), foi adaptado e renovado por mecânicos palestinos. As laterais abertas foram cobertas com divisórias.

"As crianças de Gaza estavam muito próximas do coração do papa Francisco", afirmou Peter Brune, secretário-geral da filial sueca da Cáritas.

"Elas se sentarão no banco do papa e serão tratadas como as pessoas mais valiosas da Terra", acrescentou.

No entanto, ainda não se sabe quando receberá a autorização israelense para entrar em Gaza, onde em 10 de outubro entrou em vigor uma frágil trégua entre Israel e Hamas após dois anos de guerra que devastaram o sistema de saúde no território palestino.

"Como ocorre com toda a ajuda humanitária, precisamos urgentemente de acesso a Gaza", declarou à AFP o secretário-geral da Cáritas, Alistair Dutton. 

"Estamos trabalhando através dos canais oficiais para conseguir isso o mais rápido possível", acrescentou.

