Olympique de Marselha vence Newcastle (2-1) de virada com 2 gols de Aubameyang

Após um início desastroso nos primeiros dez minutos, o Olympique de Marselha garantiu uma vitória crucial em casa por 2 a 1 contra o Newcastle nesta terça-feira (25), graças a dois gols espetaculares de Pierre-Emerick Aubameyang, mantendo assim suas chances de avançar para a próxima fase da Liga dos Campeões. Aubameyang teve quatro chances claras de gol no primeiro tempo. O Olympique perdia por 1 a 0 naquele momento, e o futuro do time francês na Champions parecia mais do que ameaçado.

Então, em um período de cinco minutos na segunda etapa, o atacante gabonês virou o jogo com dois chutes perfeitos, se redimindo das chances que havia desperdiçado. Apenas 30 segundos após o intervalo, o Olympique de Marselha tranquilizou sua torcida no estádio Vélodrome. Darryl Bakola, de apenas 17 anos, uma aposta surpreendente do técnico Roberto De Zerbi, deu um ótimo passe para Aubameyang, deixar tudo igual (46'). Menos de cinco minutos depois, 'Auba' finalizou com perfeição um cruzamento igualmente perfeito de Timothy Weah (49') para virar o jogo. Então, no final de um segundo tempo intenso, incerto e acirrado, o Olympique de Marselha conseguiu se defender bem e segurar o placar.