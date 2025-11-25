Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Novo governo da Bolívia sugere 'redução massiva' do gasto para enfrentar crise

Novo governo da Bolívia sugere 'redução massiva' do gasto para enfrentar crise

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O novo governo de Bolívia, liderado pelo centro-direitista Rodrigo Paz, anunciou nesta terça-feira (25) que proporá ao Congresso uma redução de 30% do gasto fiscal e eliminação de impostos como primeiras medidas para estabilizar o país, submerso em sua pior crise econômica em quatro décadas.

Paz, que assumiu o poder em 8 de novembro, pôs fim a um ciclo de quase 20 anos de governos socialistas iniciados por Evo Morales (2006-2019) e continuado por Luis Arce (2020-2025).

A crise atual é causada pela escassez de dólares desde 2023. O governo anterior esgotou quase todas as reservas de divisas para manter um política bilionária de subsídios aos combustíveis que se mantém até hoje.

"Pelo menos vamos reduzir em 30% o gasto fiscal até 2026. Isso implica em um processo exaustivo de revisão do gasto público e de reacomodação" das instituições estatais, disse em coletiva de imprensa José Gabriel Espinoza, ministro da Economia, acompanhado de Paz.

Segundo Espinoza, será uma "redução massiva", pois representa 4 pontos percentuais do PIB.

O governo solicitará ao Parlamento que lhe devolva o projeto orçamentário enviado por Arce para reformulá-lo.

"Estamos absolutamente certos em relação ao fato de que grande parte desse gasto corrente não chega às pessoas, não tem a ver com serviços básicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura", acrescentou.

Ele não aprofundou os detalhes dos cortes. Disse que ainda estão avaliando e serão publicados em sua totalidade em fevereiro de 2026, quando apresentarem o novo orçamento ao Congresso para sua aprovação.

Durante a campanha eleitoral, Paz prometeu cortar mais da metade dos subsídios aos combustíveis, que é um dos gastos que mais drena dinheiro dos cofres públicos.

O governo também levará em consideração do Legislativo a eliminação de quatro impostos para dinamizar a economia nacional: sobre grandes fortunas, sobre transferências financeiras, sobre o jogo e sobre promoções empresariais.

Embora representem apenas 1% da arrecadação nacional, disse Espinoza, geraram "contradições" e "problemas no âmbito dos negócios".

Paz disse que "o imposto sobre grandes fortunas afugentou mais de 2 bilhões de dólares" (quase 12 bilhões de reais).

Durante a coletiva, o governo informou que a administração anterior deixou mais de um bilhão de dólares em dívidas não pagas a fornecedores que começarão a ser honradas a partir desta terça-feira. Serão priorizados os pagamentos mais atrasados e a pequenos empresários.

gta/sf/val/dd/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar