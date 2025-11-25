Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

No Egito, países mediadores negociam segunda fase da trégua em Gaza

No Egito, países mediadores negociam segunda fase da trégua em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Delegações dos países que mediam o cessar-fogo em Gaza se reuniram nesta terça-feira (25) no Cairo para discutir a segunda fase do acordo, informou um meio de comunicação egípcio ligado ao Estado.

A Al Qahera News informou que participaram da reunião os chefes dos serviços de inteligência do Egito e da Turquia, além do primeiro-ministro do Catar, xeque Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Os delegados discutiram a colaboração com os Estados Unidos para "assegurar a implementação bem-sucedida da segunda fase do acordo de cessar-fogo" entre Israel e Hamas.

Egito, Catar, Turquia e Estados Unidos atuam como mediadores e garantidores do acordo de Gaza, que entrou em vigor em 10 de outubro após mais de dois anos de guerra.

A reunião no Cairo ocorreu dois dias depois de uma delegação de alto nível do Hamas se encontrar com o chefe de inteligência egípcio, Hassan Rashad, para discutir a segunda fase do acordo.

Essa fase prevê o desarmamento do Hamas, o estabelecimento de uma autoridade de transição e o desdobramento de uma força internacional de estabilização na Faixa de Gaza.

Segundo a Al Qahera News, a reunião desta terça-feira se concentrou em "superar obstáculos e reduzir as violações para garantir a continuidade do cessar-fogo".

Israel e Hamas se acusaram mutuamente de violar o acordo e, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, ataques israelenses mataram mais de 300 palestinos desde que a trégua foi estabelecida.

bha/dcp/mb/meb/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar