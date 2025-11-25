Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Negociações sobre guerra na Ucrânia derrubam preços do petróleo

Autor AFP
Tipo Notícia

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (25) com a continuação das negociações para o fim da guerra na Ucrânia, uma vez que um acordo de paz poderia liberar petróleo russo no mercado.

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 1,40%, a US$ 62,48, enquanto o de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento para o mesmo mês fechou em baixa de 1,51%, a US$ 57,95.

"Os esforços diplomáticos para encerrar a guerra pressionam os preços desde o fim da semana passada", resumiu Carsten Fritsch, analista do Commerzbank.

"Se houver acordo, as sanções petroleiras contra a Rússia poderiam ser levantadas", principalmente as que afetam as gigantes Lukoil e Rosneft, apontou. Um entendimento entre Kiev e Moscou também poderia "encerrar os ataques recíprocos às suas infraestruturas petroleiras", destacou o analista.

O mercado petroleiro "acompanhará de perto as notícias de Abu Dhabi, principalmente para saber se a Rússia vai rejeitar o novo plano", destacou Arne Lohmann Rasmussen, analista da Global Risk Management, sobre as discussões na capital dos Emirados Árabes Unidos.

