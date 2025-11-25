Negociações sobre guerra na Ucrânia derrubam preços do petróleo

As cotações do petróleo caíram nesta terça-feira (25) com a continuação das negociações para o fim da guerra na Ucrânia, uma vez que um acordo de paz poderia liberar petróleo russo no mercado.

O barril de tipo Brent para entrega em janeiro caiu 1,40%, a US$ 62,48, enquanto o de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento para o mesmo mês fechou em baixa de 1,51%, a US$ 57,95.