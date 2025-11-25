Manchester City perde em casa para o Leverkusen (2-0) na Champions

Com esse revés, os 'Citizens' permanecem com 10 pontos na tabela, antes da viagem para enfrentar o Real Madrid daqui a duas semanas, enquanto o Leverkusen (8 pontos) vai receber o Newcastle no início de dezembro.

O Manchester City sofreu sua primeira derrota na Liga dos Campeões da temporada em casa, nesta terça-feira (25), contra o Bayer Leverkusen, que surpreendeu o time inglês com uma vitória por 2 a 0.

Guardiola decidiu rodar o elenco, deixando quase todos os titulares no banco, incluindo Erling Haaland, Phil Foden e o goleiro Gianluigi Donnarumma.

O City saiu atrás no placar no primeiro tempo com um gol de Alejandro Grimaldo (23') e o Leverkusen ampliou logo após o intervalo por meio de Patrik Schick (54').

Haaland e Rayan Cherki jogaram os últimos 30 minutos da partida, enquanto Phil Foden, Jeremy Doku e Nico O'Reilly entraram no início do segundo tempo. Cinco mudanças feitas por Guardiola, mas sem efeito para o Manchester City.

Pela primeira vez em 24 jogos, desde 2018, o City foi derrotado em casa na Liga dos Campeões antes da fase eliminatória.