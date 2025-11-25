Mais quatro pessoas são presas pelo roubo de joias do Museu do Louvre

O Ministério Público de Paris anunciou nesta terça-feira, 25, mais quatro prisões relacionadas ao impressionante roubo ao Museu do Louvre há mais de um mês, cometido por uma quadrilha que levou US$ 102 milhões em joias (aproximadamente R$ 550 milhões). Até o momento, oito pessoas foram presas. Os dois homens e as duas mulheres detidos são da região de Paris e têm entre 31 e 40 anos, afirmou a procuradora Laure Beccuau, cujo gabinete está conduzindo a investigação.

Em sua declaração, ela não especificou qual o papel que eles supostamente desempenharam no roubo de 19 de outubro. No entanto, segundo o jornal Le Parisien, entre os detidos está o quarto homem que participou da invasão ao museu que ganhou as manchetes em todo o mundo. Os outros três foram presos em outubro. Veja mais informações abaixo. As peças roubadas ainda não foram recuperadas. Inclui um colar de diamantes e esmeraldas que Napoleão deu à imperatriz Maria Luísa, joias ligadas às rainhas Maria Amélia e Hortênsia do século XIX e a tiara de pérolas e diamantes da imperatriz Eugênia. A operação policial já prendeu outros suspeitos de integrarem o grupo formado pelos autores do ousado roubo.