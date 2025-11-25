Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mais quatro pessoas são presas pelo roubo de joias do Museu do Louvre

Mais quatro pessoas são presas pelo roubo de joias do Museu do Louvre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Público de Paris anunciou nesta terça-feira, 25, mais quatro prisões relacionadas ao impressionante roubo ao Museu do Louvre há mais de um mês, cometido por uma quadrilha que levou US$ 102 milhões em joias (aproximadamente R$ 550 milhões). Até o momento, oito pessoas foram presas.

Os dois homens e as duas mulheres detidos são da região de Paris e têm entre 31 e 40 anos, afirmou a procuradora Laure Beccuau, cujo gabinete está conduzindo a investigação.

Em sua declaração, ela não especificou qual o papel que eles supostamente desempenharam no roubo de 19 de outubro.

No entanto, segundo o jornal Le Parisien, entre os detidos está o quarto homem que participou da invasão ao museu que ganhou as manchetes em todo o mundo. Os outros três foram presos em outubro. Veja mais informações abaixo.

As peças roubadas ainda não foram recuperadas. Inclui um colar de diamantes e esmeraldas que Napoleão deu à imperatriz Maria Luísa, joias ligadas às rainhas Maria Amélia e Hortênsia do século XIX e a tiara de pérolas e diamantes da imperatriz Eugênia.

A operação policial já prendeu outros suspeitos de integrarem o grupo formado pelos autores do ousado roubo.

Os magistrados responsáveis pela instrução apresentaram acusações preliminares contra os três homens, presos em outubro, e uma mulher, que também foi detida no mês passado.

O roubo reacendeu críticas sobre o estado do museu mais visitado do mundo. O Tribunal de Contas considerou que se privilegiou as "operações visíveis e atrativas" em detrimento da segurança.

Diante de um estado de deterioração alarmante, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou no início do ano um projeto "colossal" para modernizá-lo, com um novo acesso, uma sala dedicada à Mona Lisa e entradas mais caras para os não europeus.

*Com agências internacionais.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar