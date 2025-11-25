Maioria em Berlim é contra cidade sediar Jogos Olímpicos

Pesquisa indica que dois em cada três habitantes rejeitam pré-candidatura que pretende emplacar capital alemã como sede dos jogos em 2036 ou em edições seguintes.Se depender dos cidadãos de Berlim , os planos anunciados pelas autoridades locais para fazer da capital da Alemanha a sede dos Jogos Olímpicos de 2036 não sairão do papel. A ideia é rejeitada por 67% da população – dois em cada três entrevistados – , segundo uma pesquisa de opinião encomendada pelo jornal Tagesspiegel e divulgada nesta segunda-feira (24/11). Apenas 27% apoiam que Berlim receba o megaevento esportivo em 2036 ou em edições seguintes, enquanto outros 6% afirmam estar indecisos sobre qualquer pré-candidatura. Os planos foram anunciados em maio pelas autoridades da capital, que pretendem também tentar seguir com candidaturas para 2040 ou 2044 caso não tenham sucesso com 2036. A pesquisa agora deve jogar mais lenha na fogueira da polêmica em torno da pré-candidatura de Berlim aos Jogos, que enfrenta resistência organizada da população – na semana passada, a coalizão "NOlympia", contrária aos jogos, anunciou que vai tentar emplacar um referendo para enterrar de vez o assunto. Caso o referendo de fato vingue, ele não deve acontecer antes de 2027, depois que o Comitê Olímpico Alemão (DOSB) tiver anunciado oficialmente a candidatura. Neste caso, se a decisão for rechaçada por voto popular, a candidatura seria anulada. "Se Berlim for escolhida [pelo DOSB], pode haver depois uma rejeição pela população", afirmou ao Tagesspiegel Gabriele Hiller, porta-voz da coalizão "NOlympia". "O DOSB precisa saber se quer correr esse risco." Ativistas contrários à candidatura afirmam temer altos custos para os cofres públicos e impacto negativo no já concorrido mercado imobiliário. Outras cidades alemãs estão sendo consideradas como candidatas aos Jogos. Mas, diferentemente de Berlim, todas as outras candidaturas só serão levadas adiante caso haja aval prévio da população. Em Munique, que recebeu os Jogos de 1972, a ideia já foi aprovada pelos cidadãos locais. Além disso, Hamburgo e uma coalizão de cidades na região dos rios Ruhr e Reno também brigam pela candidatura em nome do DOSB. Berlim já sediou Jogos em 1936, sob Hitler Berlim já sediou os Jogos Olímpicos uma vez em 1936, na era nazista , quando Adolf Hitler comandava o país. Uma das arenas que sediou competições à época é o Olympiastadion, reconstruído após a Segunda Guerra Mundial. Para 2036, Berlim está propondo uma atmosfera que não poderia ser mais diferente do aspecto militarista que marcou os jogos realizados há cem anos. Entre as propostas estão a realização de partidas de vôlei de praia em frente ao Portão de Brandemburgo, o principal cartão-postal da capital, seguindo o modelo observado nos jogos de Paris em 2024, que sediou essas provas em frente à Torre Eiffel. Os organizadores da pré-candidatura de Berlim também planejam provas de skate na pista do antigo aeroporto de Tempelhof, outra relíquia da era nazista que encerrou suas operações em 2008. Outras propostas incluem usar a Ilha dos Museus como ponto de partida da maratona, e a Ponte Glienicke, entre Berlim e Potsdam, como parte do percurso para competições para ciclistas e triatletas, além de realizar algumas provas nos estados alemães de Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental e Saxônia. As autoridades salientaram que boa parte das ideias ainda são embrionárias, mas destacaram que, dado o histórico de Berlim na realização de grandes eventos, 90% das estruturas necessárias para sediar uma nova edição dos Jogos já estariam prontas. O foco seria a renovação, e não construção de novos equipamentos. O restante poderia ser composto por estruturas temporárias. Ao defender a pré-candidatura da capital, o prefeito de Berlim, Kai Wegner, afirmou que seria uma oportunidade de mostrar "uma cidade que mudou nos últimos 100 anos". "Não defendemos mais a exclusão e o ódio. Somos uma metrópole colorida e diversificada que está aberta para o mundo", disse. Um revés por iniciativa popular não seria inédito. No passado, autoridades de cidades alemãs viram seus planos de lançar candidaturas para os Jogos frustrados após derrotas em referendos. Em 2015, a DOSB escolheu a cidade de Hamburgo como candidata para sediar os Jogos de 2024. No entanto, a iniciativa foi bloqueada pouco depois por referendo popular. O mesmo ocorreu em 2013 quando as autoridades de Munique tentaram apresentar a cidade como pré-candidata a sede dos Jogos de Inverno de 2022. ra (dpa, AFP, ots)