Lavrov: Rússia ainda considera diplomacia como solução preferencial para guerra na Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, afirmou que Moscou continua considerando um acordo diplomático como solução preferencial para a guerra na Ucrânia e revelou que o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff, esteve em Moscou para apresentar "parâmetros concretos" de um possível plano de paz.

Em entrevista à Associação Diálogo Franco-Russo, Lavrov pontuou que as propostas levadas pelo representante de Donald Trump contemplavam princípios exigidos por Moscou, incluindo a necessidade de abordar as "causas profundas" do conflito, relacionadas sobretudo à expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e à militarização da Ucrânia. O chanceler, porém, criticou o que chamou de "contradições" de Kiev, afirmando que Volodymyr Zelensky ora se mostra disposto a discutir o plano, ora nega qualquer negociação, o que, na visão russa, dificulta o avanço de qualquer entendimento.