Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel recebe restos mortais de um dos últimos reféns do Hamas

Israel recebe restos mortais de um dos últimos reféns do Hamas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Israel recebeu nesta terça-feira (25) os restos mortais de um dos últimos três reféns mantidos em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O caixão foi entregue em Gaza à Cruz Vermelha, que o transferiu ao Exército israelense. Os militares o levaram para território israelense, onde será identificado no instituto de medicina forense de Tel Aviv.

"Após concluir o processo de identificação, a família [do refém] será formalmente notificada", declarou Netanyahu em um comunicado.

A entrega dos corpos dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque de 7 de outubro de 2023 faz parte dos compromissos estabelecidos no acordo de cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista, que entrou em vigor em 10 de outubro.

Antes da entrega, os braços armados dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram que devolveriam nesta terça-feira o corpo de um vigésimo sexto refém morto, entre os 28 que permaneciam retidos na Faixa de Gaza antes do acordo de cessar-fogo.

A Jihad Islâmica afirmou que o corpo foi encontrado na segunda-feira em "operações de busca em zonas controladas pelo Exército" de Israel.

Após o início do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, o movimento islamista libertou 20 reféns que ainda estavam vivos e se comprometeu a devolver os restos mortais de 28 pessoas que morreram e permaneciam em Gaza.

Antes desta terça-feira, ainda faltava entregar os restos de três reféns: dois israelenses, Ran Gvili e Dror Or, e o tailandês Sudthisak Rinthalak.

Em troca dos reféns, Israel libertou quase 2 mil presos e devolveu os restos mortais de centenas de palestinos mortos.

acc/ds/mab/pc-an/meb/cr/lm/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar