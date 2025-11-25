Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel afirma que recebeu restos mortais de um dos últimos reféns de Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

Israel recebeu, nesta terça-feira (25), os restos de um dos últimos reféns retidos em Gaza, informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

O caixão foi entregue pela Cruz Vermelha ao Exército israelense e ao serviço de segurança interna Shin Bet, e será enviado a Israel para uma cerimônia militar, informou o gabinete de Netanyahu.

A entrega desse corpo faz parte dos compromissos estabelecidos no acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro.

Antes da entrega, os grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram que devolveriam os restos de um refém de Gaza nesta terça-feira.

O braço armado da Jihad Islâmica afirmou ter localizado na segunda-feira o corpo de um refém durante operações de buscas no centro da Faixa de Gaza.

Uma fonte da Jihad Islâmica, que falou sob condição de anonimato, confirmou que os restos pertenciam a um dos últimos três reféns cativos no território.

Após o início do cessar-fogo entre Israel e Hamas, o movimento islamista liberou 20 reféns que seguiam com vida e se comprometeu a devolver os restos de 28 pessoas mortas que permaneciam em Gaza.

Até agora, os islamistas entregaram os corpos de 25 pessoas, em cumprimento com os termos do cessar-fogo.

Em troca dos reféns, Israel liberou quase 2 mil presos e devolveu os restos de centenas de palestinos mortos.

