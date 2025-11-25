Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã executa homem condenado por estupro

Autor AFP
Tipo Notícia

O Irã executou publicamente nesta terça-feira (25) um homem condenado por estuprar duas mulheres na província de Semnan, no norte do país, informou o Poder Judiciário.

A execução aconteceu na cidade de Bastam depois que o Supremo Tribunal confirmou a condenação, segundo o site oficial do órgão judicial Mizan Online.

As autoridades provinciais afirmaram que o homem "enganou duas mulheres e as estuprou com o uso de força e coerção", utilizando "intimidação e ameaças" para incutir nas vítimas o medo de danos à sua reputação.

A identidade do condenado e a data da sentença não foram reveladas.

A República Islâmica é o segundo país do mundo com mais execuções, atrás da China, segundo as organizações de defesa dos direitos humanos, como a Anistia Internacional.

