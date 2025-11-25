Hamas e Jihad Islâmica anunciam a entrega de corpo de israelense sequestrado em Gaza
Os grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica anunciaram a entrega do corpo de um refém de Gaza às 14h00 GMT (11h em Brasília) desta terça-feira (25), em virtude do cessar-fogo acordado com Israel.
"As Brigadas Al-Quds e as Brigadas Ezzedine al-Qassam entregarão o corpo de um cativo israelense encontrado no centro da Faixa de Gaza às 16h00, horário de Gaza (14h00 GMT)", disseram os grupos em um comunicado conjunto, referindo-se às suas facções armadas.
Mais cedo, nesta terça-feira, Israel afirmou que o atraso na entrega do corpo de um refém que a Jihad Islâmica disse ter encontrado constituía uma "violação" do frágil cessar-fogo.
A facção armada da Jihad Islâmica afirmou ter localizado na segunda-feira o corpo de um refém durante operações de busca no centro da Faixa de Gaza.
Uma fonte da Jihad Islâmica, que pediu anonimato, confirmou que os restos mortais pertenciam a um dos últimos três reféns no território.
No início do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Hamas, que entrou em vigor em 10 de outubro, os militantes mantinham 20 reféns vivos e 28 corpos de cativos.
Desde então, o Hamas libertou todos os vivos e devolveu 25 corpos, conforme os termos do cessar-fogo. Em troca, Israel libertou quase 2.000 prisioneiros palestinos e devolveu os corpos de centenas de palestinos.
