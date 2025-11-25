EUA revoga visto de funcionário do Haiti acusado de apoiar gangues

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra um funcionário do governo do Haiti acusado de apoiar grupos criminosos em seu país e de obstruir os esforços para combatê-las. Washington não identificou o funcionário nem os grupos criminosos em questão, mas indicou que revogará qualquer visto que o envolvido possua atualmente.

"O Departamento de Estado está tomando medidas para impor restrições de visto a um funcionário do governo haitiano por apoiar gangues e outras organizações criminosas, e obstruir a luta do governo do Haiti contra gangues terroristas", indicou em um comunicado na segunda-feira. Em maio, Washington designou as gangues criminosas Viv Ansanm e Gran Grif como organizações terroristas. Os Estados Unidos "continuam comprometidos em apoiar a estabilidade do Haiti e esperam um progresso tangível em direção a eleições livres e justas", disse o comunicado. O proeminente empresário haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar gangues violentas em seu país, foi detido nos Estados Unidos em setembro e pode ser deportado.