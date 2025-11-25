Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA revoga visto de funcionário do Haiti acusado de apoiar gangues

EUA revoga visto de funcionário do Haiti acusado de apoiar gangues

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O governo dos Estados Unidos anunciou sanções contra um funcionário do governo do Haiti acusado de apoiar grupos criminosos em seu país e de obstruir os esforços para combatê-las.

Washington não identificou o funcionário nem os grupos criminosos em questão, mas indicou que revogará qualquer visto que o envolvido possua atualmente.

"O Departamento de Estado está tomando medidas para impor restrições de visto a um funcionário do governo haitiano por apoiar gangues e outras organizações criminosas, e obstruir a luta do governo do Haiti contra gangues terroristas", indicou em um comunicado na segunda-feira.

Em maio, Washington designou as gangues criminosas Viv Ansanm e Gran Grif como organizações terroristas.

Os Estados Unidos "continuam comprometidos em apoiar a estabilidade do Haiti e esperam um progresso tangível em direção a eleições livres e justas", disse o comunicado.

O proeminente empresário haitiano Dmitri Vorbe, acusado de financiar gangues violentas em seu país, foi detido nos Estados Unidos em setembro e pode ser deportado.

Outro importante empresário haitiano, Pierre Reginald Boulos, foi detido pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em 17 de julho, acusado de "contribuir para a desestabilização" do país caribenho.

O Haiti, o país mais pobre das Américas, sofre há muito tempo com a violência das gangues criminosas, com assassinatos, estupros, saques e sequestros frequentes, em um contexto de instabilidade política crônica.

A situação piorou significativamente no início de 2024, quando as gangues forçaram Ariel Henry, então primeiro-ministro, a renunciar.

bur-dhw/pbt/val/mel/dd/fp 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar