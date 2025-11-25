Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA está otimista sobre impulso para encerrar guerra na Ucrânia

EUA está otimista sobre impulso para encerrar guerra na Ucrânia

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Funcionários americanos demonstraram otimismo nesta terça-feira (25) sobre o impulso para colocar fim à guerra na Ucrânia, mas reconheceram que ainda há pontos de atrito sobre o plano dos Estados Unidos para encerrar o conflito em andamento há quase quatro anos.

Washington pressiona Kiev a aceitar propostas que, segundo o governo ucraniano, fazem muitas concessões a Moscou.

Neste sentido, a Casa Branca afirmou, nesta terça-feira, que os pontos conflitantes no diálogo entre Ucrânia e Rússia para acabar com a guerra não são "insuperáveis", mas exigiriam mais negociações.

"Os Estados Unidos conseguiram um tremendo progresso para um acordo de paz", publicou no X a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Há alguns detalhes delicados, mas não insuperáveis, que devem ser resolvidos e exigirão mais conversas entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos", acrescentou.

O diálogo entre o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, e delegados russos sobre o plano americano está avançando, segundo seu porta-voz.

Na segunda e na terça-feira, "o secretário Driscoll e sua equipe estiveram em discussões com a delegação russa para alcançar uma paz duradoura na Ucrânia", disse o tenente-coronel Jeff Tolbert, porta-voz de Driscoll.

"As conversas vão bem e continuamos otimistas", acrescentou.

O secretário americano se reunirá com uma delegação da Rússia em Abu Dhabi nesta terça, segundo a imprensa americana e britânica, poucos dias após as conversações com a Ucrânia em Genebra para tentar acabar com o conflito.

Vários meios de comunicação americanos indicaram, no mesmo dia, que um funcionário dos EUA afirmou que a Ucrânia aceitou um acordo de paz.

"Driscoll esteve muito envolvido no processo de paz nos últimos dias", afirmou ao Financial Times uma fonte do governo americano que não foi identificada.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, não negou nem confirmou os encontros.

O plano proposto pelo presidente Donald Trump, originalmente de 28 pontos, sugeria que a Ucrânia cedesse os territórios de Donetsk e Luhansk e reduzisse seu exército, demandas que Kiev descreveu como inaceitáveis.

aue/lb/iv/dw/mr/ad/yr/am

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua rússia ucrânia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar