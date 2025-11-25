Enviado de Trump aconselhou Moscou sobre Ucrânia, diz Bloomberg

Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, aconselhou um assessor de Vladimir Putin sobre como o presidente russo deveria dialogar com o presidente americano Donald Trump a respeito do conflito na Ucrânia, segundo uma conversa telefônica revelada nesta terça-feira (25) pela Bloomberg. A agência de notícias americana informou que a transcrição provém de uma gravação da conversa de 14 de outubro entre Witkoff e Yuri Ushakov, assessor de política externa de Putin, mas não indicou como essa gravação foi obtida.

Segundo a transcrição, Witkoff afirmou durante a ligação que acredita que a Rússia, que iniciou a guerra na Ucrânia com uma invasão em larga escala em fevereiro de 2022, "sempre quis um acordo de paz" e que sente "o mais profundo respeito pelo presidente Putin". O enviado americano aconselhou a Ushakov que Putin deveria elogiar Trump durante uma próxima ligação sobre o cessar-fogo em Gaza, recentemente concluído, e dizer "que respeita que ele seja um homem de paz e que está realmente contente" por esse feito. Witkoff também sugeriu a criação de um plano de paz de 20 pontos para a Ucrânia, "como o feito em Gaza", e instou Putin a abordar esse assunto com Trump. "Acredito que [...] o presidente me dará muita margem e discrição para chegar a um acordo", disse Witkoff a Ushakov, segundo a Bloomberg.

A chamada telefônica entre Trump e Putin ocorreu em 16 de outubro. O presidente americano a descreveu como "muito produtiva" e posteriormente questionou a iniciativa de Kiev de adquirir mísseis Tomahawk, um dia antes de receber o presidente ucraniano Volodimir Zelensky na Casa Branca. A conversa telefônica entre Witkoff e Ushakov parece indicar a origem de uma proposta de 28 pontos apoiada por Trump e publicada em 21 de novembro, considerada favorável a Moscou por exigir importantes concessões territoriais da Ucrânia e o compromisso de não aderir à Otan.