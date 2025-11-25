'É uma ação agressiva': chavismo marcha na Venezuela em meio a ações militares dos EUA

Chavistas marcharam pelas ruas da capital venezuelana nesta terça-feira (25) para denunciar as "ameaças" dos Estados Unidos, que ontem classificaram o suposto Cartel de los Soles como uma organização terrorista. Em agosto, Washington enviou uma flotilha de navios de guerra ao Caribe com o argumento de combater o narcotráfico. A Casa Branca acusa o presidente Nicolás Maduro de comandar o suposto Cartel de los Soles, algo que o governo venezuelano classifica como "mentira ridícula".

Caracas denuncia que esse destacamento militar é o primeiro passo para derrubar Maduro e se apropriar das enormes reservas de petróleo da Venezuela. De um palanque, acompanhado pelo alto comando militar e por seus ministros, Maduro afirmou que a Venezuela enfrenta uma "conjuntura decisiva" que requer união nacional. Durante o discurso, o presidente exibiu a espada do Peru, uma relíquia e símbolo independentista concedida a Simón Bolívar há 200 anos. "Não há desculpa para ninguém, seja civil, seja político, seja militar, seja policial, que ninguém se isente. É proibido falhar! A pátria exige o nosso maior esforço e sacrifício", declarou.

O presidente venezuelano caminhou ao lado de centenas de simpatizantes até chegar ao pátio de honra da Academia Militar da Venezuela, situada em Fuerte Tiuna, o principal complexo militar do país. América Romero, líder comunitária de 63 anos em um bairro popular de Caracas, disse à AFP que estão "preparados para enfrentar tudo o que vier e de joelhos com o presidente Nicolás Maduro". Para Nuris Monagreda, militante de 48 anos do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), as manobras militares americanas são uma ameaça.