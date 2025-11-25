'É preciso saber conviver com as críticas', reconhece Xabi Alonso

Após dois empates no Campeonato Espanhol e uma derrota para o Liverpool na Liga dos Campeões, o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, enfatizou nesta terça-feira (25) as "exigências" de seu cargo e a necessidade de "conviver" com as críticas. Antes da partida de quarta-feira contra o Olympiacos, pela Champions, surgiram os primeiros rumores sobre a gestão do treinador espanhol, que fez 44 anos nesta terça.

"É exigente, mas certamente não sou o primeiro treinador a lidar com essas situações", reconheceu Alonso sobre seu papel como técnico do Real Madrid. "Essas não são situações novas. É preciso saber conviver com elas. Temos os padrões necessários e a autocrítica. Não estamos felizes com a situação em que nos encontramos", acrescentou, mencionando que outros treinadores, como o chileno Manuel Pellegrini, o português José Mourinho e o italiano Carlo Ancelotti, que o treinou durante sua passagem como jogador do Real Madrid, também enfrentaram momentos e críticas semelhantes. Líder do Espanhol com um ponto de vantagem sobre o Barcelona e dentro do Top 8 da Liga dos Campeões, que garante vaga direta para as oitavas de final, o Real Madrid, apesar da recente queda de rendimento, permanece bem posicionado na briga por títulos. "Precisamos de um bom jogo depois dessas últimas partidas, para voltarmos a sentir o gosto da vitória. Para isso, temos que jogar bem, temos que estar concentrados e temos que saber que esta é uma partida importante", disse ele sobre o confronto contra o clube grego, comandado pelo também basco José Luis Mendilibar.