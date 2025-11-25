Com golaço de Estêvão, Chelsea vence Barcelona (3-0) na Champions

Com um golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0 nesta terça-feira (25), em Stamford Bridge, pela 5ª rodada da Liga dos Campeões. Os 'Blues' abriram o placar com Jules Koundé marcando contra aos 27 minutos e foram para o segundo tempo em vantagem numérica graças à expulsão do zagueiro 'blaugrana' Ronald Araújo pouco antes do intervalo (44').

Na etapa final, Estêvão fez bela jogada individual e bateu firme de direita para fazer o segundo do time londrino (55'), que selou a vitória com mais um, de Liam Delap (73'). Com o resultado, o Chelsea fica em quinto na tabela da Champions com 10 pontos, logo atrás do trio de líderes, Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão (12 pontos), que jogam na quarta-feira. Já o Barça permanece com 7 pontos e é o 15º, fora do Top 8 (classificação direta para as oitavas de final). "Foi complicado, difícil. Com um a menos, tentamos tirar tudo em campo, mas eles encontraram muito bem os espaços", lamentou o goleiro espanhol Joan García.

- Chelsea avassalador - Jogando em casa, o Chelsea pressionou desde o início e teve dois gols anulados do argentino Enzo Fernández, um devido a um toque de mão de Wesley Fofana (4') e o outro por impedimento (23'). Mas pouco depois o time londrino abriu o placar quando Marc Cucurella cruzou pela direita, Pedro Neto finalizou de letra e Ferran Torres e Koundé se enrolaram com a bola, que foi parar no fundo das redes depois do último toque do francês.

O primeiro tempo terminou com o Barcelona ficando com um jogador a menos pela expulsão de Araújo, que já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo por uma entrada dura sobre Cucurella. Depois do intervalo, os 'Blues' tiveram mais um gol anulado, dessa vez do brasileiro Andrey Santos (50'), por impedimento de Alejandro Garnacho no início da jogada. Mas os ingleses aproveitaram bem a vantagem numérica para ampliar o marcador com Estêvão, que invadiu a área e deixou dois adversários para trás antes de finalizar no alto, sem chances de defesa para Joan García.