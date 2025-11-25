Borussia Dortmund goleia Villarreal (4-0) e assume quarto lugar na Champions

O time alemão venceu no Westfalenstadion com uma dobradinha do atacante guineense Serhou Guirassy (45'+2 e 54' de pênalti) e gols de Karim Adeyemi (59') e Daniel Svensson (90'+5).

O Borussia Dortmund goleou o Villarreal por 4 a 0 nesta terça-feira (25) e assumiu provisoriamente a quarta posição na primeira fase da Liga dos Campeões, com 10 pontos em cinco jogos, dentro do Top 8, a zona de classificação direta para a fase eliminatória.

Essa foi a quarta derrota em cinco jogos para o 'Submarino Amarelo', que ocupa a 33ª posição no grupo de 36 times e continua se distanciando dos 24 primeiros colocados que se classificam para a próxima fase.

O jogo ficou em aberto até o fim do primeiro tempo. Nos acréscimos, após um escanteio, a bola sobrou na área e o argentino Aaron Anselmino conseguiu lançar uma bola alta para Guirassy, que cabeceou na linha do gol para o fundo da rede. Os jogadores espanhóis reclamaram de um toque de mão do zagueiro Waldemar Anton, mas o gol foi validado após uma revisão do VAR.

No segundo tempo, o argentino Juan Foyth salvou um chute em cima da linha, mas desta vez o VAR marcou pênalti do capitão do Villarreal por toque de mão, resultando em sua expulsão. O goleiro brasileiro Luiz Junior defendeu a cobrança de Guirassy mas o guineense aproveitou o rebote e marcou o segundo gol com facilidade.

Com o Villarreal já em situação delicada, Adeyemi marcou o terceiro após penetrar na área.