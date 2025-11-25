Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent diz que EUA sempre serão rivais da China, mas que países concordaram sobre Ucrânia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, disse que os EUA e a China "sempre serão rivais", o que, na avaliação dele, "é natural", em entrevista para a CNBC nesta terça-feira, 25. No entanto, o representante dos Estados Unidos afirmou que os dois países concordaram em trabalhar juntos pela paz em meio à guerra na Ucrânia e que podem trabalhar juntos em outras questões, sem fornecer maiores detalhes.

"O presidente dos EUA, Donald Trump, que realizou a ligação para o presidente chinês, Xi Jinping, 30 dias após o encontro na Coreia do Sul", mencionou Bessent. "A relação com a China está em um bom lugar, mas a posição dos EUA sobre Taiwan não mudou", acrescentou.

Segundo Bessent, os chineses estão "dentro do cronograma" para as compras de soja. Ainda sobre a relação entre as duas principais potências econômicas, ele afirmou que podem ocorrer quatro reuniões entre Trump e Xi no próximo ano e que o republicano pode comparecer à Cúpula da Apec em Shenzhen em novembro de 2026.

Em relação à política interna, o secretário ponderou que Trump "quer o melhor para o povo americano" e que espera que Nova York "se saia bem" com o prefeito eleito, Zohran Mamdani.

Tags

EUA

