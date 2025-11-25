Arsenal e Bayern de Munique fazem confronto direto pela liderança da Champions

Com um de seus times mais consistentes dos últimos anos, o Arsenal receberá o Bayern de Munique nesta quarta-feira (26), em Londres, em um confronto direto pela liderança da Liga dos Campeões. Líderes da Premier League e da Bundesliga com ampla vantagem sobre seus perseguidores, ingleses e alemães também dominam a Champions, sendo as únicas equipes, ao lado da Inter de Milão, com 100% de aproveitamento nas quatro primeiras rodadas.

O Bayern tem entre suas vítimas o Paris Saint-Germain, atual campeão da Europa, a quem derrotou no Parque dos Príncipes na rodada passada. O time do técnico Vincent Kompany também já venceu uma equipe da Premier League, quando bateu o Chelsea por 3 a 1 na primeira rodada. Os números da temporada são monstruosos: 18 jogos entre todas as competições com 17 vitórias e um empate. Mas os 'Gunners' de Mikel Arteta esperam ser os primeiros a derrubar o gigante alemão. E os números do Arsenal não são menos impressionantes: só sofreu uma derrota na temporada, para o Liverpool (1 a 0), em agosto, e na Champions marcou 11 gols, sem sofrer nenhum.

- Bola parada, a arma secreta - Uma das armas dos 'Gunners' pode ser a jogada de bola parada, já que a equipe é especialista em aproveitar escanteios, cobranças de falta e até arremessos laterais para quebrar as devesas adversárias. O Bayern pode ser uma vítima ideal para aproveitar este ponto forte: os bávaros sofreram dois gols em jogadas de escanteio no fim de semana contra o Freiburg.

No empate em 2 a 2 com o Union Berlin, antes da última Data Fifa, os gols sofridos vieram de um escanteio e após uma falta. Mas o time de Munique chega ao Emirates Stadium com a 'kryptonita' do Arsenal: Harry Kane, ex-jogador do Tottenham, que marcou 15 gols nos 21 jogos que fez contra os 'Gunners'. Nesta temporada, Kane tem 18 jogos com o Bayern, nos quais marcou 24 gols, cinco deles na Champions.

"Este é o momento em que mais estou aproveitando meu futebol, porque estou mais envolvido. Adoro nosso estilo de jogo. Um estilo muito agressivo, sem medo", disse o atacante no sábado, após marcar duas vezes na goleada por 6 a 2 sobre o Freiburg. Em abril de 2024, já como jogador do Bayern, Kane marcou no Emirates, no jogo de ida das quartas de final. O jogo acabou empatado em 2 a 2, mas os bávaros avançaram à semifinal com a vitória por 1 a 0 na volta. - Arsenal sem Gabriel Magalhães; Bayern sem Luis Díaz -