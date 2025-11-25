A herdeira, o showman e o empresário que disputam o poder em Honduras

Ela os acusa de representar a "oligarquia golpista" de direita e eles a rotulam de "comunista": a advogada Rixi Moncada, o comunicador Salvador Nasralla e o ex-prefeito Nasry Asfura protagonizam as tensas eleições gerais de domingo em Honduras. Com uma campanha repleta de acusações mútuas sobre planos de fraude, a eleição presidencial, sem segundo turno, se antecipa controversa em um país com um longo histórico de pleitos questionados e golpes de Estado.

Dos cinco candidatos, a esquerdista Moncada, do Partido Liberdade e Refundação (Libre), atualmente no poder, e os direitistas Nasralla, do Partido Liberal (PL), e Asfura, do Partido Nacional (PN), aparecem com chances de vitória, embora sem um favorito, segundo pesquisas. - Sucessora da "grande família"- Moncada, de 60 anos, é sucessora do projeto esquerdista do ex-presidente Manuel Zelaya - deposto em 2009 - e de sua esposa, a mandatária Xiomara Castro, a quem seus opositores chamam de "grande família" porque vários de seus parentes ocuparam cargos de poder. "Somos a grande família", afirma a candidata, que usa a alcunha para se referir ao "povo" ao qual diz pertencer.

Durante a campanha, ela criticou as "elites" econômicas, das quais promete cobrar impostos. Sua admiração declarada pelos "povos" de Cuba e Venezuela alimentou ataques de seus rivais. Nascida na cidade de Talanga, a 40 km de Tegucigalpa, trabalhou como professora, advogada, juíza e conselheira eleitoral. No governo de Castro, primeira mulher presidente de Honduras, foi ministra da Economia e da Defesa; e no de Zelaya, do Trabalho. Foi acusada de corrupção quando dirigiu a empresa estatal de eletricidade durante o governo de Zelaya. As acusações foram rejeitadas.

É casada e tem dois filhos. Vários familiares ocupam cargos públicos, motivo pelo qual é acusada de nepotismo. Gosta de cozinhar e andar a cavalo. - O "homem da televisão" - Narrador de futebol, apresentador de concursos de beleza e estrela da televisão local, Nasralla foi candidato presidencial três vezes por partidos diferentes. Admira o presidente da Argentina, Javier Milei, pela gestão da economia, e o de El Salvador, Nayib Bukele, por sua política de segurança. "Vou copiá-lo para que em Honduras não haja extorsão e as pessoas possam andar tranquilas", afirmou.

Embora tenha feito parte do governo de Castro com um cargo equivalente ao de vice-presidente, Nasralla, de 72 anos, rompeu com a ideologia no poder no ano passado. "O povo não quer comunismo", repetiu durante a campanha Nasralla, prometendo recuperar a agricultura, combater o narcotráfico e a corrupção e fazer em quatro anos o que outros não fizeram "em 200". Veste ternos exóticos, de cores chamativas. Exibe em suas redes sociais uma entrevista televisiva que fez em 1997 com a cantora colombiana Shakira.