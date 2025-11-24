Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelensky celebra 'passos importantes' nas negociações de paz mas afirma que mais trabalho é necessário

Zelensky celebra 'passos importantes' nas negociações de paz mas afirma que mais trabalho é necessário

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, celebrou nesta segunda-feira (24) os "passos importantes" que foram dados na reunião de cúpula com os Estados Unidos em Genebra, mas afirmou que ainda há muito por fazer para acabar com a guerra com a Rússia.

"Nos passos que coordenamos com a parte americana, conseguimos incluir pontos extremamente delicados", declarou Zelensky em uma conferência virtual na Suécia, antes de acrescentar que "para alcançar uma paz real, é necessário mais".

