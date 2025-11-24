Xi Jinping e Trump conversam por telefone; Pequim destaca 'melhora' nas relações bilaterais

De acordo com Pequim, Xi afirmou que os fatos mostram novamente que "quando China e EUA cooperam, ambos ganham; quando entram em confronto, ambos perdem". O líder chinês defendeu que ambos os lados mantenham o atual impulso, ampliem a cooperação e reduzam divergências.

O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente dos EUA, Donald Trump, conversaram por telefone nesta segunda-feira, 24, informou comunicado do governo do país asiático. A nota destaca que, desde o encontro realizado no mês passado em Busan, as relações bilaterais têm sido "estáveis e em trajetória de melhora", após os dois líderes alcançarem consensos importantes que impulsionaram o relacionamento bilateral.

O comunicado registra que Trump chamou Xi de "um grande líder" e disse concordar plenamente com sua visão para o relacionamento bilateral. Ele também afirmou que os dois países estão implementando integralmente os consensos firmados em Busan.

De acordo com a agência chinesa Xinhua, a China destacou ainda que Xi reiterou a posição de princípio sobre Taiwan, afirmando que o retorno da ilha "é parte importante da ordem internacional do pós-guerra". Segundo o veículo, Trump reconheceu a importância do tema para Pequim.

Os dois líderes também trataram da guerra na Ucrânia. O governo chinês afirmou que Xi Jinping "apoia todos os esforços voltados para a paz" e espera que as partes envolvidas avancem rumo a um acordo "justo, duradouro e vinculante".