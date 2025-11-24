Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vulcão etíope entra pela primeira vez em erupção em quase 12.000 anos

Vulcão etíope entra pela primeira vez em erupção em quase 12.000 anos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O vulcão Hayli Gubbi, situado no nordeste da Etiópia, entrou em erupção durante várias horas, pela primeira vez em quase 12.000 anos, informou o Centro de Observação de Cinzas Vulcânicas de Toulouse (VAAC).

O vulcão, que emitiu densas colunas de fumaça, fica quase 800 quilômetros ao nordeste da capital, Adis Abeba, próximo à fronteira com a Eritreia.

Hayli Gubbi, especificamente, está situado no vale do Rift, uma área de grandes perturbações geológicas devido ao encontro de duas placas tectônicas e intensa atividade vulcânica.

O programa mundial de vulcanismo da Instituição Smithsonian afirmou não ter registro de nenhuma erupção vulcânica de Hayli Gubbi desde o Holoceno, período que começou há cerca de 12.000 anos.

Simon Carn, vulcanólogo e professor da Universidade de Michigan, indicou no Bluesky que Hayli Gubbi "não registrou nenhuma erupção durante o Holoceno".

De acordo com o VAAC, o vulcão, que atinge cerca de 500 metros de altitude, entrou em erupção no domingo, expelindo densas colunas de fumaça que alcançaram 14 quilômetros de altitude.

O fenômeno durou várias horas e terminou no domingo.

Colunas de fumaça sobrevoaram o Iêmen, Omã, Índia e o norte do Paquistão, segundo o VAAC.

As autoridades não comunicaram nenhum balanço de vítimas pela erupção do vulcão, que está localizado em uma área remota e pouco habitada.

Questionadas sobre um possível balanço e o número de pessoas deslocadas, as autoridades da região de Afar não responderam até o momento às solicitações da AFP.

dyg/hgs/sag/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar